Растениям для протекания фотосинтеза необходимо: 1)вода и свет. 2)углекислый газ. 3)минеральные вещества. 4)все перечисленное

Биология
Растениям для протекания фотосинтеза необходимо: 1)вода и свет. 2)углекислый газ. 3)минеральные вещества. 4)все перечисленное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все перечисленное! вода и свет идут на распад воды светом фотолиз называется, а углекислый газ на образование пировиноградной кислоты и крахмала в будущем
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