Раствор сульфата меди (II) реагирует с каждым из перечисленных веществ: 1) НС1 и КОН 2) КОН и Zn 3) Мg и НNO3 4) НNО3 и МgО

Химия
Раствор сульфата меди (II) реагирует с каждым из перечисленных веществ: 1) НС1 и КОН 2) КОН и Zn 3) Мg и НNO3 4) НNО3 и МgО
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CuSO4+Zn -> Cu(осадок) + ZnSO4 CuSO4+1KOH -> K2SO4  + Cu(OH)2(осадок) Ответ 2
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