Раствор сульфата меди (II) реагирует с каждым из перечисленных веществ: 1) НС1 и КОН 2) КОН и Zn 3) Мg и НNO3 4) НNО3 и МgО

Химия

Раствор сульфата меди (II) реагирует с каждым из перечисленных веществ: 1) НС1 и КОН 2) КОН и Zn 3) Мg и НNO3 4) НNО3 и МgО

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