Раствор сульфата меди (II) реагирует с каждым из перечисленных веществ: 1) НС1 и КОН 2) КОН и Zn 3) Мg и НNO3 4) НNО3 и МgО
Химия
Раствор сульфата меди (II) реагирует с каждым из перечисленных веществ: 1) НС1 и КОН 2) КОН и Zn 3) Мg и НNO3 4) НNО3 и МgО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4+Zn -> Cu(осадок) + ZnSO4 CuSO4+1KOH -> K2SO4 + Cu(OH)2(осадок) Ответ 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
История
Проанализируйте высказывания о Петре первом и петровском времени (см. пояснение) Личный Кабинет Удалён Профи (890), Вопрос решён 9 лет назад По...
Окружающий мир