Раз уменьшится количество наборов кнопок купленных за ту же стоимость если набор стоит в 4 раза дороже

Математика
Раз уменьшится количество наборов кнопок купленных за ту же стоимость если набор стоит в 4 раза дороже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно задание полностью? надо будет : 1) известную цену за 1 кнопку умножаем на количество кнопок.  2) известную цену : на 4 3) ответ в 1ом: на ответ во 2 действии. полученное делим. А если нет больше значений. то ответ в 4 раза
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