Разрежьте квадрат 5*5 на прямоугольники с периметром 8
Алгебра
Разрежьте квадрат 5*5 на прямоугольники с периметром 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один квадрат 2*2 и 7 прямоугольников 3*1. Разбивается элементарно.
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