РЕШИ 2 УРОВНЕНИЕ Номер два .
Математика
РЕШИ 2 УРОВНЕНИЕ Номер два .
Ответ(ы) на вопрос:
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805-х:720=698 х:720=805-698 х:720=107 х=107*720 х=77040 Ответ: 77040 24*х+984=2904 24*х=2904-984 24*х=1920 х=1920:24 х=80 Ответ: 80.
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