Решить неравенство sin x + 33cos x=0

Математика
Решить неравенство sin x + 33cos x=0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Sinx=-33cosx tgx=-33 x=arctg (33)....
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