Сколько лететь им Москвы до Испании

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Время полета обычно зависит от нескольких факторов. Это и выбираемая авиакомпания, и конечный пункт прибытия, и тип рейса, так как существует несколько возможных вариантов. Например, быстрее всего лететь самолетом до центральных районов Испании, тогда как перелет на острова займет на 3-4 часа больше времени. Кроме того, в ряде случаев более простым вариантом является не прямой перелет до места назначения, а прибытие самолетом в один из крупных городов страны и дальнейшее перемещение посредством либо внутренних авиарейсов, либо общественного транспорта. Выбирая прямой перелет, можно добраться до Барселоны всего за 5 часов, а до Тенерифе в среднем за 8 часов, до Майорки - 5-6 часов.