Решить задачу. Цепь состоит из последовательно соединённых активного сопротивления 12 Ом и ёмкостного 16 Ом. Определить полное сопротивление цепи и силу тока, если напряжение 120 В.      Если можно, то пожалуйста запешите решен...

Физика
Решить задачу. Цепь состоит из последовательно соединённых активного сопротивления 12 Ом и ёмкостного 16 Ом. Определить полное сопротивление цепи и силу тока, если напряжение 120 В.      Если можно, то пожалуйста запешите решение.                                                                                  Спасибо! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаёшь полное сопротивление цепи по формуле: R=R1+R2 Затем узнаёшь сопротивление цепи по формуле: I=U:R Получается: 12+16=28 Ом; 120:28=4.3 А
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