Решить задачу. Цепь состоит из последовательно соединённых активного сопротивления 12 Ом и ёмкостного 16 Ом. Определить полное сопротивление цепи и силу тока, если напряжение 120 В. Если можно, то пожалуйста запешите решен...

Физика

Решить задачу. Цепь состоит из последовательно соединённых активного сопротивления 12 Ом и ёмкостного 16 Ом. Определить полное сопротивление цепи и силу тока, если напряжение 120 В. Если можно, то пожалуйста запешите решение. Спасибо!

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