Решить задачу. Цепь состоит из последовательно соединённых активного сопротивления 12 Ом и ёмкостного 16 Ом. Определить полное сопротивление цепи и силу тока, если напряжение 120 В. Если можно, то пожалуйста запешите решен...
Физика
Решить задачу. Цепь состоит из последовательно соединённых активного сопротивления 12 Ом и ёмкостного 16 Ом. Определить полное сопротивление цепи и силу тока, если напряжение 120 В. Если можно, то пожалуйста запешите решение. Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаёшь полное сопротивление цепи по формуле: R=R1+R2 Затем узнаёшь сопротивление цепи по формуле: I=U:R Получается: 12+16=28 Ом; 120:28=4.3 А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ученика раздали 100 листов бумаги. 12 ученикам дали по 3 листа, остальным - по 4. Сколько учеников получили по 4 листа?
Геометрия
. Найдите отношение площадей треугольников АВС и PQR, если АВ=12 см, ВС=15 см, АС=21 см, QR=20 см, PR=28 см, PQ=16 см.