Решите неравенство х в квадрате -х+5 больше меньше нуля

Математика
Решите неравенство х в квадрате -х+5 больше меньше нуля
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2-x+5 больше нуляD=1-20 = -19корней нет, т.к. коэффициент при х^2 больше 0, значит ветви параболы направлены вверх, и, значит х^2-x+5 больше 0 при любых х.соответственно, если неравенство "меньше 0", то решений нет, пустое множество.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Письменный морфологический разбор существительного
Ответить
Русский язык
Запишите глаголы в три столбика.(определите глаголы по времени п. в. , н. в. , б. в.). Закроют, строим, нарисовал, бегали, надену, гуляете, будем е...
Ответить
Химия
Составьте уравнение хлора с водородом
Ответить
Физика
Утверждения,что вода может быть проводником и диэлектриком:А)неверно.В)неверно,так как вода диэлектрик.С)неверно ,так как вода проводник.Д)верно,та...
Ответить
Қазақ тiлi
Перевод с казахского коремен
Ответить