Решите неравенство х в квадрате -х+5 больше меньше нуля
Математика
Решите неравенство х в квадрате -х+5 больше меньше нуля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2-x+5 больше нуляD=1-20 = -19корней нет, т.к. коэффициент при х^2 больше 0, значит ветви параболы направлены вверх, и, значит х^2-x+5 больше 0 при любых х.соответственно, если неравенство "меньше 0", то решений нет, пустое множество.
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