Решите пожалуйста Осуществить практически преобразования по схеме

Химия
Решите пожалуйста Осуществить практически преобразования по схеме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO + H2O —> Ca(OH2) Ca(OH)2 + 2HCL —> CaCl2 + 2H2O CaCl2 + H2CO3 —> CaCO3 2HCl
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