Решите уравнение Х в квадрате + х=30
Алгебра
Решите уравнение Х в квадрате + х=30
Ответ(ы):
Гость:
X1=5 X2=-6 Это корни уравнения причем формулы такие: D=b^2-4ac; X12=(b (c противопол знаком) +- корень из D)/2a
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