России - разберите слово как часть речи.
Русский язык
России - разберите слово как часть речи.
Ответ(ы):
Гость:
Это имя существительное,начальная форма-Россия(собственное,неодушевленное,1скл.,женский род,единственное число,предложный падеж)
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