:решите уравнение методом введения новой переменной 5x^4-x^2-4=0
Алгебра
:решите уравнение методом введения новой переменной 5x^4-x^2-4=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри: пустьx^2=t, тогда: 5t^2-t-4=0 далее дискриминант: D=1-4*5*(-4)=1+80=81=9^2 t1=10/10=1 t2=-8/10=-0.8 Вспомним: x^2=1 x=1 x=-1 x^2=-0.8 нет решений Ответ:x=1, x=-1
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