В организме человека в среднем 5 л крови, плотность которой 1,05 г/мл. Сколько грамм железа содержится в крови, если массовая доля гемоглобина - 12%, а железа в гемоглобине - 5%?

Гость: Гость:

Масса крови 5,25кг по "Вашей" формуле: m= V*p (5л*1,05кг/литр) Массовая доля железа УЖЕ в крови =0,6% (5% это 100частей, х частей это 12% значит: 5*(12/100). 5,25кг=100%; х - 0,6%, отсюда Х=5,25*(0,6/100)=0,0315кг, или 0,00315*1000=31,5 г железа в крови человека. Успехов.