Решите уровнение: а) 9\4=9\0,25х б)2 1\4:3 1\4= 1,4:(1\3y) СПАСИБО ЗАРАНЕЕ

Математика
Решите уровнение: а) 9\4=9\0,25х б)2 1\4:3 1\4= 1,4:(1\3y) СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 9/4=9/0,25х 9/4= 36х 2,25= 36х Х= 2,25:36 Х=225/100*1/36= 225/3600=1/16 Ответ: Х=1/16 Б) 2 1/4 : 3 1/4= 1,4:1/3у 9/4:13/4=14/10:1/3у 9/4*4/13=14/10:1/3у 9/13=14/10:1/3у 1/3у=14/10:9/13 1/3у=14/10*13/9=182/90 У=182/9:1/3 У=182/9*3/1=182/3=60 2/3 Ответ: у=60 2/3
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