Решите задачу: При сушке яблоки теряют 3/4 своей массы. Сколько получится сухофруктов из 20 кг свежих яблок

Математика

Решите задачу: При сушке яблоки теряют 3/4 своей массы. Сколько получится сухофруктов из 20 кг свежих яблок

Автор: Гость