Решите задачу: При сушке яблоки теряют 3/4 своей массы. Сколько получится сухофруктов из 20 кг свежих яблок
Математика
Решите задачу: При сушке яблоки теряют 3/4 своей массы. Сколько получится сухофруктов из 20 кг свежих яблок
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Гость:
Короче , у меня получилось - 4кг
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