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Ришите уравнения z+3,8=8
Математика
Ришите уравнения z+3,8=8
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Гость:
Решение уравнения будет выглядеть так Z=8-3,8 z=4,2
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