Русский язык 5класс помогите номер 211

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Русский язык 5класс помогите номер 211
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тайге водятся хищные животные : волки, рыси, медведи. Спортсмены ведут тренировки во все времена года: зимой, летом , весной и осенью. Пятикоассник без ошибок написал названия дней недели: понедельник, вторник, среда , четверг, пятница, суббота и воскресенье. На полке лежали инструменты: молоток,долото, пила , клещи
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