Русский язык 5класс помогите номер 211

Гость: Гость:

В тайге водятся хищные животные : волки, рыси, медведи. Спортсмены ведут тренировки во все времена года: зимой, летом , весной и осенью. Пятикоассник без ошибок написал названия дней недели: понедельник, вторник, среда , четверг, пятница, суббота и воскресенье. На полке лежали инструменты: молоток,долото, пила , клещи