С какой буквы пишется "М(м)ележавы творы" ? и какое правило к этому?)
Беларуская мова
С какой буквы пишется "М(м)ележавы творы" ? и какое правило к этому?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прыналежныя прыметнiкi, што ўтварыліся ад асабовых імён пры дапамозе суфiксаў -ов-, -оў (-ав-, -аў), -ёв-, -ёў (-ев-, -еў), -ын-, -iн-, пішуцца з вялікай літары. Мележавы творы = творы Мележа (Мележавы - ад прозвішча Мележ пры дапамозе суфікса ав)
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