С корнем гар гор и приставками с вы до на за раз глаголы

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С корнем гар гор и приставками с вы до на за раз глаголы
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Гость:
Выгореть, разгореться, загарать, выгореть,догореть, догорать, выгорать, разгораться, нагореть
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