Самолет, летящий со скоростью 720 км/ч, совершает посадку. Время до полной остановки самолета 25 с. Вычисли длину взлетной полосы.
Физика
Самолет, летящий со скоростью 720 км/ч, совершает посадку. Время до полной остановки самолета 25 с. Вычисли длину взлетной полосы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что 5 км. хотя если сомнения. короче s=v*t это s=200м/с*25с=5000м 720км/ч =200м/с
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