Самолет, летящий со скоростью 720 км/ч, совершает посадку. Время до полной остановки самолета 25 с. Вычисли длину взлетной полосы.

Физика

Самолет, летящий со скоростью 720 км/ч, совершает посадку. Время до полной остановки самолета 25 с. Вычисли длину взлетной полосы.

Автор: Гость