Сделайте пожалусто очень надо.На завтра задали.Даю 60 балов
Химия
Сделайте пожалусто очень надо.На завтра задали.Даю 60 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Mg+O2-->2MgO 2Ca+O2-->2CaO 4K+O2-->2K2O 2H2S+O2-->2H2O+2S 2) 2Ba+O2-->2BaO Ca+2C-->CaC2 2K+J2-->2KJ Mg+H2-->MgH2
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