Сделайте пожалусто очень надо.На завтра задали.Даю 60 балов

Химия
Сделайте пожалусто очень надо.На завтра задали.Даю 60 балов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Mg+O2-->2MgO 2Ca+O2-->2CaO 4K+O2-->2K2O 2H2S+O2-->2H2O+2S 2) 2Ba+O2-->2BaO Ca+2C-->CaC2 2K+J2-->2KJ Mg+H2-->MgH2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
42) В первую строчку впиши словарное слово в форме ед.ч. Р.п. Подчеркни в нём буквы, н??писание которых надо запомнить .Встать пропущенные буквы.На...
Ответить
Математика
Помогите мне решить примеры 8374+59236 70*4680 2875*6 400200-84017 3502*90 385214-59196
Ответить
Математика
Как решить уравнения x*(x+13)=140
Ответить
Литература
Ответьте пож почему когда спрашиваешь тут большинство людей отвечают не понятно , очень кратко и пишут совсем не то что надо даже если напишешь бол...
Ответить
Математика
Какую пару чисел нужна вписать в равенство,чтобы оно стало верным 805см=...м...см? А)80,5 В)8,50 С)8,5
Ответить