Сделайте прошу сделайте саму задачу и решите её прошу!Я УЖЕ СИДУ И ДУМАЮ ЧАСА 2

Математика
Сделайте прошу сделайте саму задачу и решите её прошу!Я УЖЕ СИДУ И ДУМАЮ ЧАСА 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где лыжник в пропуске 180 Где бегун в пропуске 300 Где пловец в пропуске 50
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