Выберите НЕВЕРНЫЕ утверждения; F __A_________________C______________B___________N___ А) точка С лежит на луче АВ Б) точка F не принадлежит отрезку СВ В) точка В принадлежит отрезку СN Г) точка А - начало луча.. Помогите...

Геометрия

Выберите НЕВЕРНЫЕ утверждения; F __A_________________C______________B___________N___ А) точка С лежит на луче АВ Б) точка F не принадлежит отрезку СВ В) точка В принадлежит отрезку СN Г) точка А - начало луча.. Помогите пожалуйста)

Автор: Гость