Выберите НЕВЕРНЫЕ утверждения; F __A_________________C______________B___________N___ А) точка С лежит на луче АВ Б) точка F не принадлежит отрезку СВ В) точка В принадлежит отрезку СN Г) точка А - начало луча.. Помогите...
Геометрия
Выберите НЕВЕРНЫЕ утверждения; F __A_________________C______________B___________N___ А) точка С лежит на луче АВ Б) точка F не принадлежит отрезку СВ В) точка В принадлежит отрезку СN Г) точка А - начало луча.. Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А и Г неправильные .))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Русский язык