Выберите НЕВЕРНЫЕ утверждения; F __A_________________C______________B___________N___ А) точка С лежит на луче АВ Б) точка F не принадлежит отрезку СВ В) точка В принадлежит отрезку СN Г) точка А - начало луча.. Помогите...

Геометрия
Выберите НЕВЕРНЫЕ утверждения; F __A_________________C______________B___________N___ А) точка С лежит на луче АВ Б) точка F не принадлежит отрезку СВ В) точка В принадлежит отрезку СN Г) точка А - начало луча.. Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А и Г неправильные .))
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