Северном полушарие Полярный день на полюсе начинается 21 марта а в Южном в этот день он заканчиваются да нет
География
Северном полушарие Полярный день на полюсе начинается 21 марта а в Южном в этот день он заканчиваются да нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В южно полушарии нет ни полярного дня, ни полярной ночи. полярной день начинается с мая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Решите с помощью уравнения. От одной станции отошел поезд со скоростью 56км/ч, а через 4 часа от второй станции навстречу ему отошел другой поезд с...
Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнения сумма возрастов отца и сына равна 56 Ск??лько тенге у него было первоначально