Северном полушарие Полярный день на полюсе начинается 21 марта а в Южном в этот день он заканчиваются да нет

География
Северном полушарие Полярный день на полюсе начинается 21 марта а в Южном в этот день он заканчиваются да нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В южно полушарии нет ни полярного дня, ни полярной ночи. полярной день начинается с мая
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