Сформулируйте сочетательный закон сложения , срочно (заранее спасибо )

Математика
Сформулируйте сочетательный закон сложения , срочно (заранее спасибо )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы к сумме двух слагаемых прибавить третье слагаемое, можно к первому слагаемому прибавить сумму второго н третьего слагаемых (сочетательный закон сложения).Например: (а + Ь) + с = а + (Ь + с). поставь 5 звезд и спасибо ;)
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