Сформулируйте сочетательный закон сложения , срочно (заранее спасибо )

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Чтобы к сумме двух слагаемых прибавить третье слагаемое, можно к первому слагаемому прибавить сумму второго н третьего слагаемых (сочетательный закон сложения).Например: (а + Ь) + с = а + (Ь + с). поставь 5 звезд и спасибо ;)