Що таке паралелі й маридіани?

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Що таке паралелі й маридіани?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меридианы – это линии постоянной долготы, которые проходят через оба полюса планеты и указывают направление «север – юг», а параллели – линии постоянной широты, идущие параллельно экватору в направлении «запад – восток».
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