She said that we might come at any time we wanted. В прямую речь нужно
Английский язык
She said that we might come at any time we wanted. В прямую речь нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She said: "that we might come at any time we wanted"
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