She said that we might come at any time we wanted. В прямую речь нужно

Английский язык
She said that we might come at any time we wanted. В прямую речь нужно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She said: "that we might come at any time we wanted"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ответьте пожалуйста кратко и более подробно))
Ответить
Окружающий мир
Добрый день всем! Помогите подготовить рассказ о том как я провел выходные для 2 класса!
Ответить
Русский язык
Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Есть ли в этом предложе??ии однородные члены? Если есть, то какие?
Ответить
Математика
Укажите порядок действий и упростите числовое выражение: 28*2+4 , 28*(2+4) , 100/4+6 , 100/(4+6) , 320-64/8+16 , (320-64)/8+16 .
Ответить
Русский язык
Помогите кто чем сможет! 1) Укажите слово без окончания : а)дружок б)невежливо с) ??ешеход д)рассказ 2)Укажите прилагательное не имеющие кра...
Ответить