Синквейн на тему рыбы плиизз
Биология
Синквейн на тему рыбы плиизз
Ответ(ы):
Гость:
Рыба костлявая, чешуйчатая плавает, питается, прячется рыба в водоемах. p.s. если не ошибаюсь, то как-то так
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