Сколькими способами можно назначить патруль из двух солдат и одного офицера, если в роте 78 солдат и 5 офицеров?
Алгебра
Сколькими способами можно назначить патруль из двух солдат и одного офицера, если в роте 78 солдат и 5 офицеров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбираем одного офицера из пяти- всего есть 5 способов. 2-х солдат из 78 можно выбрать 78 ! / (2!*(78-2)!) = 3003 способами. 5*3003= 15015 способами можно выбрать 1 офицера и 2 солдата.
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