Сколькими способами можно назначить патруль из двух солдат и одного офицера, если в роте 78 солдат и 5 офицеров?

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Сколькими способами можно назначить патруль из двух солдат и одного офицера, если в роте 78 солдат и 5 офицеров?

Автор: Гость