Сколько примерно, из графических файлов по 3 МБ поместятся в пустую флешку объёмом 2 ГБ? а) 680 в) 1500 с) 670 000 D) 700 000

Информатика
Сколько примерно, из графических файлов по 3 МБ поместятся в пустую флешку объёмом 2 ГБ? а) 680 в) 1500 с) 670 000 D) 700 000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 гб= 1024 мб 2 гб = 2048 мб 2048 3 = 682, 6 ответ а)
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