Сколько примерно, из графических файлов по 3 МБ поместятся в пустую флешку объёмом 2 ГБ? а) 680 в) 1500 с) 670 000 D) 700 000

Информатика

Сколько примерно, из графических файлов по 3 МБ поместятся в пустую флешку объёмом 2 ГБ? а) 680 в) 1500 с) 670 000 D) 700 000

Автор: Гость