Сколько весит одно семя спаржевой фасоли?
Биология
Сколько весит одно семя спаржевой фасоли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В среднем 1000 семян-210 г значит одно семя =0,21г
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