Сколько всего действующих лиц в романе дубровский?

Литература
Сколько всего действующих лиц в романе дубровский?
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Гость:
Троекуров Кирила Петрович Андрей Дубровский  Владимир Дубровский(дефорж)  Маша. Шабашкин. Архип(кузнец) Егоровна(служанка Дубровских) Антон Пафнутьич  Князь Верейский 
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