Сколько всего действующих лиц в романе дубровский?
Литература
Сколько всего действующих лиц в романе дубровский?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троекуров Кирила Петрович Андрей Дубровский Владимир Дубровский(дефорж) Маша. Шабашкин. Архип(кузнец) Егоровна(служанка Дубровских) Антон Пафнутьич Князь Верейский
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