Скорость самолёта 800 км/ч а скорость подводной лодки 200 км/ч . во сколько раз скорос??ь самолёта больше , чем скорость подводной лодки?

Математика

Скорость самолёта 800 км/ч а скорость подводной лодки 200 км/ч . во сколько раз скорос??ь самолёта больше , чем скорость подводной лодки?

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