Скорость самолёта 800 км/ч а скорость подводной лодки 200 км/ч . во сколько раз скорос??ь самолёта больше , чем скорость подводной лодки?

Математика
Скорость самолёта 800 км/ч а скорость подводной лодки 200 км/ч . во сколько раз скорос??ь самолёта больше , чем скорость подводной лодки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800:200=4 в 4 раза больше скорость.
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