Скорость тела 7,2 километров час выразите эту скорость в метрах секунд у
Физика
Скорость тела 7,2 километров час выразите эту скорость в метрах секунд у
Ответ(ы):
Гость:
7.2*1000/3600=2м/с 7,2 умножаешь на 1000 так как в 1 км 1000м а потом 7200 делишь на 3600, так как в 1 часу 3600 секунд
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