Слабый или сильный электоролит CaCO3? Mg3(PO4)2?
Химия
Слабый или сильный электоролит CaCO3? Mg3(PO4)2?
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CaCO3 - слабый Mg3(PO4)2 - слабый
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