Словообразовательный разбор слова "со смотра"
Русский язык
Словообразовательный разбор слова "со смотра"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так- с осмотра- не со а с, от слова осмотр*, окончание а- если задать вопрос. Я думаю так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выступало 200 моделей мужские женские и детские мужских и женских вместе 172 детских и женских 121 сколько выступало моделей женских
Русский язык
Русский язык
Помогите... К данным именам существительным подбери имена прилагательные и напиши словосочетания. Повидло,путь,туфля.прорубь.