Словообразовательный разбор слова "со смотра"

Русский язык
Словообразовательный разбор слова "со смотра"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так- с осмотра- не со а с, от слова осмотр*, окончание а- если задать вопрос. Я думаю так)
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