Выступало 200 моделей мужские женские и детские мужских и женских вместе 172 детских и женских 121 сколько выступало моделей женских

Математика

Выступало 200 моделей мужские женские и детские мужских и женских вместе 172 детских и женских 121 сколько выступало моделей женских

Автор: Гость