Выступало 200 моделей мужские женские и детские мужских и женских вместе 172 детских и женских 121 сколько выступало моделей женских
Математика
Выступало 200 моделей мужские женские и детские мужских и женских вместе 172 детских и женских 121 сколько выступало моделей женских
Ответ(ы) на вопрос:
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172+121-200=93 женских модели 172-93=79 мужских 121-93=28 детских
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