Снова с геометрией... Нужно очень срочно, помогите, пожалуйста!
Геометрия
Снова с геометрией... Нужно очень срочно, помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ∠LAК=130°, тупой угол, ∠LAK=∠MAN вертикальные углы равны. 2) ∠DCL=126°, ∠MCL=126/2=63°; биссектриса делит угол на две равные части. 3) РК является биссектрисой угла ВРС. ∠ВРС= 76·2=152°. 4) ВD=18 см.Пусть ВР=х, DР=х+4. По условию ВР+DР=ВD, х+х+4=18, 2х=14; х=7. ВР=7 см; DР= 7+4=11 см. 5) ВК лежит между лучами ВМ и ВN. ∠NВК=84°+22°=62°.
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