Сочените рассказ о каком нибудь случае,встрече.вставте 2,3 фразы о пейзаже этого места и опишите своиго собеседника
Литература
Сочените рассказ о каком нибудь случае,встрече.вставте 2,3 фразы о пейзаже этого места и опишите своиго собеседника
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