Сочените рассказ о каком нибудь случае,встрече.вставте 2,3 фразы о пейзаже этого места и опишите своиго собеседника

Литература

Сочените рассказ о каком нибудь случае,встрече.вставте 2,3 фразы о пейзаже этого места и опишите своиго собеседника

Автор: Гость