Сочинение на тему до свидания зима

Гость: Гость:

2 класс...какие были времена. Я помню я пришел в новую школу. Сначало меня не воспринимали как ученика. Надо мной шутили и издевались. Но потом меня зауважали и начали любить. Я получал хорошие оценки. Всё было хорошо. 2 класс...какие были времена