Сочинение на тему до свидания зима
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Сочинение на тему до свидания зима
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Гость:
2 класс...какие были времена. Я помню я пришел в новую школу. Сначало меня не воспринимали как ученика. Надо мной шутили и издевались. Но потом меня зауважали и начали любить. Я получал хорошие оценки. Всё было хорошо. 2 класс...какие были времена
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