Сочинение на тему "ХОККЕЙ"

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Сочинение на тему "ХОККЕЙ"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несмотря на холодные декорации, хоккей – самый горячий вид спорта. Нет ничего более впечатляющего, чем побывать на хоккее: не представляю, что кто-то может остаться равнодушным после того, как побывает на матче или сам выйдет на лед.В межсезонье я скучаю за праздничной атмосферой хоккейных матчей. Перед ледовым дворцом собираются оживленные компании в фирменных шарфах и шапочках. Под звуки свистков и барабанов подтягиваются активные фанаты, которые будут выкрикивать кричалки и махать плакатами во время матча. Трибуны заполняются самыми разными людьми: школьниками, пенсионерами, мальчиками и девочками. Все любят хоккей.Я люблю его за скорость, динамику и непредсказуемость результата. Иногда мне кажется, что спортивные состязания придумали для того, чтобы поймать за хвост случай. Чтобы еще раз столкнуться с этой удивительной, пугающей и одновременно прекрасной и равнодушной к человеку силой.

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