Сочинение на тему Маша Троекурова - моя любимая героиня пожалуйста очень надо...
Литература
Сочинение на тему Маша Троекурова - моя любимая героиня пожалуйста очень надо...
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Мария Кирилловная Троекурова - дочь богатого помещика Кирилы Троекурова. Возраст Маши Троекуровой - 17 лет. Маша - красивая, стройная девушка. Маша Троекурова рано осталась без матери. Ее мать умерла вскоре после ее рождения. Маша очень привязана к своему отцу. Маша Троекурова очень привязана к своему отцу. Машенька всю жизнь жила в деревни. У Маши нет подруг. Она выросла в уединении. Маша любит читать книги, заниматься музыкой и гулять. Мария не любит застолья и пиры, которые устраивает ее отец. Маша хорошо говорит по-французски, как большинство образованных дворян.
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