Сочинение на тему: последняя неделя первой четверти

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Сочинение на тему: последняя неделя первой четверти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последняя неделя первой четверти самая волнующая .Ведь начало нового класса ,а также и знаний должны как то влиять на собственное понимание и четвертную оценку .Также нам или нашим одноклассникам конечно же хочется отдыха от первых попыток новых знаний. А ещё приятно послушать от руководителя какие то поздравления с окончанием 1 четверти.
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