Сочинение на тему Природа в белорусской музыке

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Природа дает человеку все необходимое для его существования. Но, часто мы не ценим эти дары, не задумываясь, срываем цветы и ветки на деревьях, не давая ничего взамен. Нам кажется, что это мелочь, ведь вырастут новые. Обернувшись по сторонам, сложно не заметить - как же все таки прекрасна природа. Нам нужно лишь научиться ценить её!Природа радует нас своими необыкновенными и такими разными сезонами. Весной, словно делая первые шаги, природа обновляется, появляются росточки на земле, за ними - первые листья на деревьях. К лету, в лесах и садах настоящее буйство красок, пышно расцвели цветы и кустарники. Осенней порой кроны деревьев багряным и золотым фейерверком украшают аллеи и парки. Золотая осень укрывает все вокруг желтым ковром из опадающей листвы. Приход зимы сменяет дожди на снегопады. Озера сковывает льдом, деревья укутывает в белые шубки. В свои владения вступает Королева Зима и до весны природа словно засыпает.В любую пору года природа неповторима и необыкновенно красива.В последние годы охране природы уделяется все пристально внимание. Это радует и значит, становится все больше людей, которым небезразлично будущее нашей Планеты, проявляющих помощь и заботу окружающей нас природе. Беречь и сохранить первозданную красоту Родного края - это наш с вами общий долг и обязанность!