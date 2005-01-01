Сочинение на тему цветы сентябринки

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Каждое время года для меня окрашено в свой цвет: зима-в серебристо-синий, весна-в грязно-розовый цвет, лето-в жёлто-оранжевый, но только осень представляет собой целую гамму цветов-от бежевого до коричневого. Осень окрашивается для меня в самые тёплые и уютные цвета. Но многие не любят это время года, говоря, что слишком много грязи, слякоти, холода... Но разве не приятно идти по парку, укутавшись в тёплый и мягкий шерстянной свитер, по жёлто-коричневой листве, всё ещё падающей с деревьев, смотреть вдаль на холодное небо, с улетающими косяками птиц, и, окунувшись в свои мысли, вспомнить, как весело и хорошо прошло лето? Я очень люблю осень за всю теплоту, уют и красоту, которую она дарит нам каждый год. А как приятно идти по лесу, когда золотой осенью деревья как будто готовятся к празднику. И королева-сама осень-наряжает их в дорогие наряды. Она, как хозяйка, украшает лес, стелит разноцветные ковры. Ну вот, кажется всё готовок балу листьев. Наступает поздняя осень. В завершении золотой осени верный слуга-ветер объявляет весёлый праздник. Начинается вальс листьев. Ветер срывает золотые монетки с деревьев и кружит их в небе. Шурша осенними коврами, ветер дарит всем музыку.. . Осень напоминает маскарад, когда все одеты в красивые необычные одежды. Все веселятся, хотя понимают, что маскарад не может длиться вечно. Веселье переходит в грусть, но грусть эта светлая. Праздник кончается, шум в лесу смолкает, последние листья сочинение с аллсоч. ру © 2005 задумчиво летят к земле. Они напоминают задержавшихся гостей. Но вот и последний гость покинул зал. В лесу всё уснуло до весны, как будто всё затихло до следующего маскарада. Так я представляю себе осенний лес. У него торжественное и волшебное настроение. А сама осень напоминает мне сказочную красавицу. Её можно описывать очень долго. Но всё хорошее всегда кончается. Падает последний лист, и мы прощаемся с осенью.