Сочинение описания одноклассника с фразеологизмами(например длинный как водопад волосы и тд.)плизз
Русский язык
Сочинение описания одноклассника с фразеологизмами(например длинный как водопад волосы и тд.)плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть лучшая подруга в классе, с которой мы знакомы с пеленок. Ее зовут Аня. Она симпатичная, высокая и худенькая. Волосы у Анютки длинные. Чаще всего она заплетает их в косу. У моей подруги задумчивые глаза. Мне нравится, что она немногословна и умеет хранить тайны. Про нее не скажешь "язык без костей" . Она не бросает слов на ветер. Я люблю поговорить с ней с глазу на глаз. Аня очень добрая, любит животных. У нее золотое сердце, да и руки золотые. Моя подруга ни минутки не сидит без дела, все время что-то мастерит, помогает маме. Она трудолюбива как пчелка. Хорошо иметь такую подругу! Мы с ней просто не разлей вода.
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