Сочинение по сказке приведения в инженерном замке
Литература
Сочинение по сказке приведения в инженерном замке
Ответ(ы):
Гость:
В инженерном замке служили кадеты. Был полковник, его никто не любил, он был злой. У него была больная жена, она была доброй и нежной. Кадеты каждый год разыгрывали его на его день рождения, надевая простыни и в коридоре его дома ставили гроб, их ловили и наказывали. И вот однажды умер полковник, кадеты стояли у его гроба, и один из них схватив его за нос говорил, " Что ты теперь мне сделаешь?". И они тут же увидели его призрак, кадеты побежали в испуге. Потом выяснилось, что это не призрак за ними гнался а жена полковника.
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