Сочинение про "оперу"

Гость: Гость:

В первом абзаце возьми описание термина опера и распиши его еще на пару фраз больше. Добавь вопросы "Что такое опера? За что же мы ее любим? В чем ее прелесть?" Во втором абзаце напиши ответы на вопросы выше, желательно с примерами - благо Интернет богат на материалы и может помочь тебе с поиском хороших опер, которые можно поставить в пример. Объясни особенности оперы, ее непохожесть на другие жанры и плюсы. В конце напиши свое мнение или впечатление об опере (необязательно положительное, но все же лучше если так). Можешь рассказать, как "ходила в театр всей семьей, очень понравилось, хочу еще, ах костюмы, ах песни, ах сюжет". В общем, если положительно, то восторгайся и ликуй. Сочинение написать лучше чем ты - никто не сможет. Тем более, твой стиль написания сочинений я не знаю. Поэтому я захотела чтобы ты прочитала тот план, который я составила и написала что-то свое. Удачи)