Сочинение-рассуждение о необходимости бережного отношения человека к природным ??есурсам
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Сочинение-рассуждение о необходимости бережного отношения человека к природным ??есурсам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша планета сказочно богата. На ее поверхности, а так же в ее недрах есть все, что необходимо человеку для жизни. Человек активно использует земные ресурсы, не задумываясь о последствиях. Запасы угля, торфа, нефти и каменной соли заметно уменьшаются, поскольку идет активная разработка этих минералов. А ведь на них держится металлургия, топливное производство и пищевая промышленность. Истощение данных ресурсов приведет к краху производства. Человеку следует помнить, что запасы Земли не бесконечны и после нас будет жить еще много поколений людей.
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